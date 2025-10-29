Прем'єрка Японії відмовилася припинити імпорт російського газу під час зустрічі з Трампом

Міністр економіки Японії Йоджі Муто раніше заявляв, що Токіо планує поступово зменшити обсяги закупівель російського СПГ, але повна відмова у короткостроковій перспективі неможлива.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час зустрічі в Токіо з президентом США Дональдом Трампом відмовилася повністю припинити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) із росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела в уряді.

За даними агентства, Такаїчі закликала американського лідера «проявити розуміння», пояснивши, що Японії буде складно повністю відмовитися від російських енергоносіїв через ризики для внутрішнього енергоринку.

Міністр економіки Японії Йоджі Муто раніше заявляв, що Токіо планує поступово зменшити обсяги закупівель російського СПГ, але повна відмова у короткостроковій перспективі неможлива, оскільки це може призвести до зростання тарифів на електроенергію, повідомляє Bloomberg.

Водночас США та Японія підписали нову двосторонню угоду, яку назвали «новим золотим віком» партнерства між двома країнами. Деталі домовленостей не розголошуються, однак, за даними джерел, документ передбачає розширення співпраці у сфері безпеки, енергетики та високих технологій.

За інформацією Reuters, російський СПГ становить близько 9% від загального імпорту газу Японією. Японські компанії також володіють частками у проєкті "Сахалін-2" на Далекому Сході рф.

Попри це, Японія останніми роками збільшує закупівлі американського СПГ, прагнучи диверсифікувати енергетичні джерела та зменшити залежність від росії.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що до нового пакета санкцій ЄС проти росії буде включено заборону на імпорт російського СПГ.