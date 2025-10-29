Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єрка Японії відмовилася припинити імпорт російського газу під час зустрічі з Трампом

29 жовтня 2025, 16:22
Прем'єрка Японії відмовилася припинити імпорт російського газу під час зустрічі з Трампом
Фото: Shutterstock.com
Міністр економіки Японії Йоджі Муто раніше заявляв, що Токіо планує поступово зменшити обсяги закупівель російського СПГ, але повна відмова у короткостроковій перспективі неможлива.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час зустрічі в Токіо з президентом США Дональдом Трампом відмовилася повністю припинити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) із росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела в уряді.

За даними агентства, Такаїчі закликала американського лідера «проявити розуміння», пояснивши, що Японії буде складно повністю відмовитися від російських енергоносіїв через ризики для внутрішнього енергоринку.

Міністр економіки Японії Йоджі Муто раніше заявляв, що Токіо планує поступово зменшити обсяги закупівель російського СПГ, але повна відмова у короткостроковій перспективі неможлива, оскільки це може призвести до зростання тарифів на електроенергію, повідомляє Bloomberg.

Водночас США та Японія підписали нову двосторонню угоду, яку назвали «новим золотим віком» партнерства між двома країнами. Деталі домовленостей не розголошуються, однак, за даними джерел, документ передбачає розширення співпраці у сфері безпеки, енергетики та високих технологій.

За інформацією Reuters, російський СПГ становить близько 9% від загального імпорту газу Японією. Японські компанії також володіють частками у проєкті "Сахалін-2" на Далекому Сході рф.

Попри це, Японія останніми роками збільшує закупівлі американського СПГ, прагнучи диверсифікувати енергетичні джерела та зменшити залежність від росії.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що до нового пакета санкцій ЄС проти росії буде включено заборону на імпорт російського СПГ.

ЯпоніяДональд Трампсанкціі проти росіїСПГ

Останні матеріали

Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється