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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Швеції заявив, що Орбан все ще обіцяє йому не відкладати вступ до НАТО

30 червня 2023, 14:21
Прем'єр-міністр Швеції заявив, що Орбан все ще обіцяє йому не відкладати вступ до НАТО
Крістерссон сказав про це після повідомлень про те, що парламент Угорщини відкладе ратифікацію заявки Швеції.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю, що його угорський колега Віктор Орбан запевнив його у намірі Будапешта не відкладати ратифікацію  вступу цієї скандинавської країни до НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Крістерссон сказав про це після повідомлень про те, що парламент Угорщини відкладе ратифікацію заявки Швеції.

Швеція сподівається стати членом НАТО на саміті 11-12 липня, але, згідно з графіком, оприлюдненим у четвер, угорський парламент не голосуватиме щодо членства наступного тижня.

Раніше цього тижня член угорської опозиційної партії заявив, що депутати від правлячих партій на засіданні комітету не підтримали включення голосування до порядку денного на наступний тиждень.

"Я говорив з Віктором Орбаном вчора, і він дуже чітко підтвердив, що те, що він сказав мені минулого разу, залишається в силі", – заявив Крістерссон.

"Угорщина не буде жодним чином затримувати процес ратифікації", – додав він журналістам. 

Крістерссон не уточнив, чи означають коментарі Орбана, що голосування може відбутися до саміту НАТО у Вільнюсі.

Відповідаючи на запитання про закордонні протести цього тижня, включаючи протести в четвер перед посольством Швеції в Багдаді після того, як чоловік спалив Коран біля мечеті в Стокгольмі, Крістерссон назвав неприйнятним, що люди нелегально проникають до шведських посольств в інших країнах.

"Я також думаю, що ми в Швеції повинні схаменутися. Це серйозна ситуація з політикою безпеки, і немає ніяких підстав ображати інших людей", – сказав він.

ШвеціяНАТООрбан

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