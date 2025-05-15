Лула да Сілва збирався вмовити диктатора рф взяти участь у переговорах з Зеленським.

Вчора, 14 травня, пецборт ВПС Бразилії, на якому президент Луїс Інасіо Лула да Сілва прилетів до москви, простояв в аеропорту Внуково майже чотири години, після чого піднявся у повітря і покинув столицю рф.

Про це повідомило російське Агентство.

Дані порталу Flightradar 24 показують, що о 17:55 за місцевим часом президентський борт вилетів із москви в напрямку Бразилії.

За цей час Сілва і путін не зустрічалися і весь час, поки бразильський літак стояв в аеропорту, президент рф відбувалися зустріч і переговори з прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом - аж до 17:11 за місцевим часом.

Пізніше посольство Бразилії підтвердило, що путін не зустрічався з Лулою да Сілвою під час зупинки того в москві 14 травня.

Да Сілва заявив, що спробує поговорити з путіним і переконати його летіти на переговори у Стамбул.

"Я спробую поговорити з Путіним… Мені нічого не варто сказати: "Гей, товаришу Путін, їдь у Стамбул і веди переговори, чорт забирай", - сказав він.

Проте пізніше стало відомо, що да Сілва і путін поговорили телефоном.