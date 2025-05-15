Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Бразилії не зустрівся з путіним у москві: його літак простояв 4 години і повернувся

15 травня 2025, 09:27
Президент Бразилії не зустрівся з путіним у москві: його літак простояв 4 години і повернувся
Лула да Сілва Фото: AFP
Лула да Сілва збирався вмовити диктатора рф взяти участь у переговорах з Зеленським.

Вчора, 14 травня, пецборт ВПС Бразилії, на якому президент Луїс Інасіо Лула да Сілва  прилетів до москви, простояв в аеропорту Внуково майже чотири години, після чого піднявся у повітря і покинув столицю рф. 

Про це повідомило російське Агентство. 

Дані порталу Flightradar 24 показують, що о 17:55 за місцевим часом президентський борт вилетів із москви в напрямку Бразилії.

За цей час Сілва і путін не зустрічалися і весь час, поки бразильський літак стояв в аеропорту, президент рф відбувалися зустріч і переговори з прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом - аж до 17:11 за місцевим часом.

Пізніше посольство Бразилії підтвердило, що путін не зустрічався з Лулою да Сілвою під час зупинки того в москві 14 травня.

Да Сілва заявив, що спробує поговорити з путіним і переконати його летіти на переговори у Стамбул.

"Я спробую поговорити з Путіним… Мені нічого не варто сказати: "Гей, товаришу Путін, їдь у Стамбул і веди переговори, чорт забирай", - сказав він.

Проте пізніше стало відомо, що да Сілва і путін поговорили телефоном.

 
МоскваЛуїс Інасіо Лула да Сілва

Останні матеріали

Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється