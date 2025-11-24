Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У москві заявили про багатогодинну атаку дронів

24 листопада 2025, 20:31
У москві заявили про багатогодинну атаку дронів
Фото: скріншот
Протягом понеділка столицю РФ намагалися атакувати безпілотники, при цьому на підльоті нібито збито вже 10 дронів.

Московська влада заявила, що протягом понеділка російську столицю намагалися атакувати безпілотники.

Про це пишуть російські  телеграм-каналі, посилаючись на мера москви Сергія Собяніна.

За словами Собяніна, атака триває понад п’ять годин, і на підльоті нібито збито вже 10 БпЛА. На місцях падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Інформації про наслідки падіння дронів наразі немає.

 
Росіявійна

