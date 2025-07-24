Президент Франції вперше подає позов у США через фейкові заяви про свою дружину

Консервативна блогерка поширює нісенітниці про першу леді Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит подали позов про наклеп до суду штату Делавер проти американської ультраправої інфлюенсерки та подкастерки Кендіс Оуенс.

Про це повідомляє The Guardian.

У позові, який складається з 218 сторінок, йдеться про "абсурдні та наклепницькі вигадки", зокрема твердження Оуенс, що Бріжит Макрон насправді є трансгендерною жінкою, яка народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.

На початку 2024 року Оуенс заявила, що "поставила б всю свою професійну репутацію на те, що Бріжит Макрон насправді чоловік". Відтоді вона неодноразово повторювала ці твердження та додала ще більше, зокрема у восьмисерійній серії подкастів під назвою "Стати Бріжит".

У позові також зазначено, що Оуенс публічно стверджувала, що подружжя Макронів є кровними родичами, а Еммануель Макрон — продукт експериментів ЦРУ або подібної "програми контролю свідомості".

Це — винятковий випадок, коли чинний глава держави подає позов до американського інфлюенсера. Позов подано за кілька днів після того, як Дональд Трамп сам подав до суду на The Wall Street Journal через статтю про його ймовірне листування з Джеффрі Епштейном.

Юридичне подання Макронів базується на вимогах американського законодавства, яке зобов’язує публічних осіб довести "наявність злого наміру" — тобто, що відповідач свідомо поширював неправду або ігнорував факти. Подружжя вимагає суду присяжних і стягнення штрафних збитків. У заяві Макрони зазначили, що готові особисто прибути до Делаверу для участі в судовому процесі.

Їх інтереси представляє Clare Locke, впливова юридична фірма, яка виграла великі справи про наклеп, зокрема позов Dominion проти Fox News.

Позов було подано після того, як Макрони надіслали Оуенс три окремі вимоги про спростування, які містили докази, що спростовують її заяви, однак вона не зупинилася.

Представник Оуенс заявив, що вона "не збирається мовчати".

"Іноземний уряд намагається атакувати Першу поправку до Конституції США (свободу слова). Замість того, щоби дати відповідь на запит про інтерв’ю, Бріжит Макрон вирішила залякувати журналістку через суд", — йдеться у відповіді пресслужби блогерки.



Плітки про Бріжит Макрон вперше з’явилися у Франції в 2021 році, однак згодом були підхоплені американськими праворадикальними інфлюенсерами — такими як Такер Карлсон і Джо Роган. У 2022 році Бріжит Макрон уже подавала позов у Франції проти блогерки та самопроголошеної ясновидиці, яка поширювала подібні твердження. Вона виграла справу у першій інстанції, але рішення було скасовано в апеляції — тепер вона оскаржує його повторно.

Оуенс, яка колись була прихильницею Дональда Трампа і одружена з Джорджем Фармером — колишнім керівником соцмережі Parler — нині розірвала стосунки з Трампом і назвала підтримку його кампанії "ганебною сторінкою свого життя".

Ця справа може стати прецедентом у захисті публічних осіб від онлайн-наклепу, попри високий поріг доказів у США. Сама Оуенс вже назвала позов "політично мотивованою атакою на свободу слова".