Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент і прем'єр Чехії вирушать на саміт НАТО окремими делегаціями

06 липня 2026, 21:02
Президент і прем'єр Чехії вирушать на саміт НАТО окремими делегаціями
Фото: ukrinform.ua
Чеський уряд вирішив, що делегацію очолить Бабіш.

Президент Чехії Петр Павел і прем'єр-міністр Андрей Бабіш полетять на саміт НАТО в Анкарі, що відбудеться 7–8 липня, в окремих делегаціях.

Про це пише Radio Prague International.

Чеський уряд вирішив, що делегацію очолить Бабіш – він буде присутній на неформальній вечері 7 липня та на засіданні Північноатлантичної ради 8 липня. Урядова делегація вилетить незадовго до того, як Павел зранку 7 липня вирушить з аеропорту "Прага-Кбелі". Програму президента на саміті досі не оприлюднили.

Нагадаємо, 22 червня Бабіш заявив, що президент не може долучитися до делегації, назвавши саміт "не надто приємним для країни". Після цього Павел подав позов до Конституційного суду, назвавши своє виключення "безпрецедентним". Суд зобов'язав уряд включити президента до складу делегації, зазначивши, що ця практика має бути збережена.

Очікується, що на саміті Бабіш оголосить про скорочення оборонних витрат до 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%. Павел виступає проти цих скорочень і назвав їх "безвідповідальними".

ЧехіяАндрей Бабішпетр павел

Останні матеріали

путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється