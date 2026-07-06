Президент і прем'єр Чехії вирушать на саміт НАТО окремими делегаціями

Чеський уряд вирішив, що делегацію очолить Бабіш.

Президент Чехії Петр Павел і прем'єр-міністр Андрей Бабіш полетять на саміт НАТО в Анкарі, що відбудеться 7–8 липня, в окремих делегаціях.

Про це пише Radio Prague International.

Чеський уряд вирішив, що делегацію очолить Бабіш – він буде присутній на неформальній вечері 7 липня та на засіданні Північноатлантичної ради 8 липня. Урядова делегація вилетить незадовго до того, як Павел зранку 7 липня вирушить з аеропорту "Прага-Кбелі". Програму президента на саміті досі не оприлюднили.

Нагадаємо, 22 червня Бабіш заявив, що президент не може долучитися до делегації, назвавши саміт "не надто приємним для країни". Після цього Павел подав позов до Конституційного суду, назвавши своє виключення "безпрецедентним". Суд зобов'язав уряд включити президента до складу делегації, зазначивши, що ця практика має бути збережена.

Очікується, що на саміті Бабіш оголосить про скорочення оборонних витрат до 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%. Павел виступає проти цих скорочень і назвав їх "безвідповідальними".