Президент привітав українців із прийдешнім Різдвом: злагоди та достатку в кожну родину, а Україні – перемоги

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім Різдвом Христовим, яке завтра, 7 січня, відзначатимуть християни східного обряду.

"Вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу", – сказав глава держави у своєму зверненні.

"Кожен українець наближає перемогу щодня, захищаючи свою землю, свою культуру, свої традиції та свою віру. Як це робили наші предки козаки – захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашого війська й нашого народу. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю. Ми живемо в особливі часи. І всі наші свята – особливі", – підкреслив Зеленський.

"Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею тисячолітні мир і процвітання", – побажав президент.