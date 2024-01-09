Президент Сербії обговорює ключові відносини з Євросоюзом, росією та Китаєм у контексті майбутніх змін

Вучич підкреслив необхідність для Белграда "знайти нову мету, з якою всі можуть погодитися".

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що баланс відносин з Євросоюзом, росією та Китаєм буде ключовим фактором на шляху змін в країні.

Про це він сказав, коментуючи проведення у Белграді в 2027 році міжнародної виставки Expo 2027, повідомляє Euractiv.

"Ми повинні знайти свою перспективу, яка не поставить під загрозу наше європейське майбутнє або дружбу з Китаєм і росією, одночасно розвиваючи нашу націю", – сказав Вучич.

За його словами, в Сербії мають побудувати нові нафто- і газопроводи. Вучич підкреслив необхідність для Белграда "знайти нову мету, з якою всі можуть погодитися".

Він також пообіцяв приблизно 20 січня представити комплексні плани та програми на наступні три роки, коли Бельгія розпочне своє шестимісячне головування в Раді ЄС.