Президент США прийме Зеленського за обідом: ключовою темою стануть системи озброєння

Згідно з розкладом, зустріч триватиме не більше години.

Лідер США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський матимуть зустріч за обідом, який розпочнеться о 20:00 за київським часом чи о 13:00 за місцевим, йдеться в розкладі президента США.

Трамп зустріне Зеленського у Білому домі, вони зроблять фото для преси, а о 13:15 запланований обід президентів. Переговори будуть неформальними без підходу до преси. Згідно з графіком Трампа, зустріч має закінчитись о 14:00

Як пише Axios, Зеленський сподівається домовитись із Трампом щодо чітких рішень США щодо того, які системи озброєння вони готові надати. Зокрема і щодо можливого надання ракет Tomahawk.

Видання додає, що Зеленський по прибутті до Вашингтона у четвер вдень був дуже оптимістично налаштований щодо своєї запланованої зустрічі, однак його здивувала розмова Трампа з путіним та анонс їх майбутньої зустрічі у Будапешті.