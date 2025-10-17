Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент США прийме Зеленського за обідом: ключовою темою стануть системи озброєння

17 жовтня 2025, 10:59
Президент США прийме Зеленського за обідом: ключовою темою стануть системи озброєння
джерело president.gov.ua
Згідно з розкладом, зустріч триватиме не більше години.

Лідер США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський матимуть зустріч за обідом, який розпочнеться о 20:00 за київським часом чи о 13:00 за місцевим, йдеться в розкладі президента США.

Трамп зустріне Зеленського у Білому домі, вони зроблять фото для преси, а о 13:15 запланований обід президентів. Переговори будуть неформальними без підходу до преси. Згідно з графіком Трампа, зустріч має закінчитись о 14:00

Як пише Axios, Зеленський сподівається домовитись із Трампом щодо чітких рішень США щодо того, які системи озброєння вони готові надати. Зокрема і щодо можливого надання ракет Tomahawk.

Видання додає, що Зеленський по прибутті до Вашингтона у четвер вдень був дуже оптимістично налаштований щодо своєї запланованої зустрічі, однак його здивувала розмова Трампа з путіним та анонс їх майбутньої зустрічі у Будапешті.

війнаДональд ТрамппереговориВолодимир ЗеленськийTomahawk

Останні матеріали

Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється