Трамп обговорить із Зеленським постачання ракет Tomahawk – Axios

Джерела видання зазначають, що деякі питання "неможливо обговорити телефоном", тому було вирішено провести особисту зустріч.

У п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Axios, головною темою переговорів стане військова допомога Україні, зокрема можливість постачання ракет великої дальності Tomahawk.

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США передавати Києву ракети великої дальності Tomahawk, які могли б кардинально змінити ситуацію на фронті", — йдеться у матеріалі Axios.

За даними, Зеленський прибуде до США у четвер, а зустріч із Трампом запланована на наступний день.

Напередодні український президент підтвердив намір відвідати Вашингтон цього тижня. Сам Трамп також підтвердив дату зустрічі, відповідаючи журналістам під час короткого брифінгу на борту літака Air Force One.

"Я думаю, що так. Так", — сказав він, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться в п’ятницю із Зеленським.

Мирна ініціатива та роль Ердогана

Під час тієї ж розмови з пресою Трамп також прокоментував можливу участь президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у процесі врегулювання війни між росією та Україною.

"Так, Ердоган може допомогти. Його поважає росія. Щодо України — не можу сказати, але путін його поважає. І він мій друг. Я добре ладнаю з тими, хто сильний. Не ладнаю зі слабкими", — заявив президент США.

Трамп додав, що турецький лідер має авторитет у НАТО та часто допомагає вирішувати кризові ситуації:

"Коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, вони телефонують мені. І я жодного разу не зазнавав невдачі — усе вирішується миттєво", — наголосив американський президент.

Контекст: від Гази — до України

Зустріч у Вашингтоні відбудеться на тлі успіху Трампа у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і Хамас у секторі Газа. Після дипломатичної перемоги на Близькому Сході американський лідер заявив, що тепер планує зосередитися на завершенні війни в Україні.

За інформацією The Wall Street Journal, у Білому домі сподіваються, що досвід Трампа в Газі допоможе сформувати нову стратегію тиску — як економічного, так і дипломатичного — для повернення росії за стіл переговорів.