Президент України обговорив із сенаторами США посилення тиску на росію

Обговорювались посилення санкцій проти рф, ситуація на фронті та процес переговорів, зазначили в Офісі президента

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом.

Про це повідомила пресслужба українського лідера.

"Ми дуже розраховуємо на ваше рішення, майбутнє рішення. Я сподіваюся, що Сенат підтримає санкційний законопроєкт. Для нас це дуже важливо. Ми не бачимо так багато інструментів, як можна вплинути на Путіна, як натиснути на росію, як зупинити цю війну. Інструмент номер один – це санкційна політика", – сказав Зеленський і наголосив на важливості того, щоб США активно співпрацювали з ЄС для того, щоб конфісковувати нафту, яку транспортують тіньові танкери рф.

Також президент поінформував сенаторів про підготовку до зустрічі переговорних команд у Женеві.

Крім того, під час зустрічі сторони засудили російські атаки та наголосили, що росія має понести відповідальність за злочини агресії.

"Окремо обговорили використання заморожених російських активів для потреб України. Їх доцільно було б спрямувати на закупівлю ракет до комплексів Петріот, які зможуть посилити протиповітряну оборону України", – повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі сторони обговорили зусилля для повернення українських дітей, яких викрала росія. Зеленський додав, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей проведе зустрічі з партнерами в Брюсселі та Америці за участю першої леді США.

Річард Блюменталь поінформував про зустріч з українськими дітьми, яких вдалося повернути з рф, і наголосив, що США мають запроваджувати додаткові санкції проти росії та посилювати протиповітряну оборону України.

"Ми зараз дуже рішуче налаштовані працювати по лінії санкцій, по лінії повернення дітей, забезпечення "томагавків" і перехоплювачів – усього, що вам необхідно для того, щоб здобути перемогу. І для того, щоб боротися з тими хибними наративами про те, що росія нібито перемагає. Вона не перемагає ані на полі бою, ані з морального боку", – сказав Блюменталь.