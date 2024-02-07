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ПОЛІТИКА

Про що згодні російський і український генерали: Цей простір бою відрізняється – The Washington Post

07 лютого 2024, 12:21
Про що згодні російський і український генерали: Цей простір бою відрізняється – The Washington Post
Колаж "Сегодня"
Найкраща зброя на полі бою в Україні — безпілотники.

Оцінюючи поле бою після майже двох років війни, вищі російські та українські генерали роблять однакові висновки: танки, пілотована авіація та традиційні маневрові сили — це "легка здобич", в той час як сучасні безпілотники та цифрові системи управління можуть мати вирішальний вплив. росія усвідомила те, що Україна зрозуміла понад рік тому — це "війна алгоритмів", у якій цифрова розвідка і системи наведення цілей переписали правила війни. У новому просторі бойових дій пересування великих підрозділів миттєво стають помітними й вразливими.

Про це повідомляє The Washington Post.

Цей погляд на оцінки російських і українських військових став можливий завдяки опублікованим за останні два тижні коментарям двох воєначальників — колишнього начальника російського Генштабу генерала Юрія Балуєвського і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Тактична революція в Україні підкреслює, чому відмова Конгресу схвалити продовження військової підтримки Києва з боку США буде настільки руйнівною.

У той час як росія дедалі більше опановує цифрові технології ведення війни, Залужний занепокоєний, що Україні заважає "виснаження запасів ракет і боєприпасів у наших партнерів" і "труднощі наших союзників у визначенні пріоритетів підтримки". Танк "став однією з головних жертв бойового досвіду останніх двох років", оскільки перетворився на "ціль, яку легко можна виявити й легко вразити" і "виявився дуже вразливим для мін".

"Неможливість зосередження військ... змушує нас вести бойові дії невеликими підрозділами та окремими бойовими машинами", — стверджує Балуєвський.

російський генерал переконаний, що перевага артилерії НАТО очевидна. Війна в Україні "виявила значне відставання російських артилерійських і ракетних систем і вимагає їхнього першочергового радикального переозброєння в найближчі кілька років".

Переможцями в цій війні стали БПЛА. Залужний погоджується, що "безпілотні системи, поряд з іншими новими видами озброєнь, є практично єдиним інструментом для виходу" з глухого кута війни.

генераливійна

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