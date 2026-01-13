Прокурори просять для експрезидента Південної Кореї смертну кару – Yonhap

Його судять через оголошення у країні воєнного стану без видимої причини.

Група спецпрокурорів Південної Кореї запросила для колишнього президента Юн Сок Йоля смертну кару.

Команда спеціального прокурора запросила такий вирок під час останнього слухання справи проти Юна в Центральному районному суді Сеула.

Тим часом для колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона прокурор вимагає довічного ув’язнення. У 2024 році міністр взяв на себе відповідальність за оголошення воєнного стану та подав у відставку, перепросивши що "викликав плутанину та занепокоєння громадськості".