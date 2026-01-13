Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прокурори просять для експрезидента Південної Кореї смертну кару – Yonhap

13 січня 2026, 16:09
Його судять через оголошення у країні воєнного стану без видимої причини.
Група спецпрокурорів Південної Кореї запросила для колишнього президента Юн Сок Йоля смертну кару. 
 
Про це пише Yonhap.
 
Команда спеціального прокурора запросила такий вирок під час останнього слухання справи проти Юна в Центральному районному суді Сеула.
 
Тим часом для колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона прокурор вимагає довічного ув’язнення. У 2024 році міністр взяв на себе відповідальність за оголошення воєнного стану та подав у відставку, перепросивши що "викликав плутанину та занепокоєння громадськості".
 
Нагадаємо, 3 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у вечірньому зверненні несподівано оголосив, що у країні вводять воєнний стан. Причиною він назвав "антидержавну діяльність" опозиції, яку звинуватив у підтримці Північної Кореї.
 
Про це Юн заявив після кількох тижнів політичних суперечок щодо законопроєкту про держбюджет — опозиційна Демократична партія відмовилася схвалити його. Запровадження воєнного стану дало президенту змогу отримати жорсткий контроль над політичною діяльністю та засобами масової інформації. Рішення Юна шокувало навіть його партію, а лідер "Партії влади народу" Хан Дон Хун назвав це "неправильним".

 

Кореявійна в УкраїніЮн Сок Йоль

