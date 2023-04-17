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проросійським акаунтом Donbass Devushka керувала ексофіцер ВМС США – Wall Street Journal

17 квітня 2023, 11:24
проросійським акаунтом Donbass Devushka керувала ексофіцер ВМС США – Wall Street Journal
До керування проросійським акаунтом Donbass Devushka в соціальних мережах, який злив не менше 4 секретних документів, причетна ексофіцер Військово-морських сил США Сара Білc.

Її викрили учасники інтернет-спільноти "Північноатлантична організація Fella" (NAFO), яка бореться з російською пропагандою.

Про це повідомив Wall Street Journal.

"Одна з найбільших прокремлівських розповсюджувачок дезінформації і пропаганди, яка видавала себе в мережі за російську єврейку з Луганська, виявилася розлученою жінкою середніх років із Нью-Джерсі та ветераном ВМС США" - йдеться в матеріалі. 

Учасники групи NAFO зіставили фотографії та іншу інформацію і з'ясували, що справжнє ім'я дівчини - Сара Білс, проте нещодавно вона офіційно змінила його на інше, більш російське. 

Білс - колишній унтер-офіцер ВМС США, нещодавно звільнена з дійсної військової служби, народилася в Сполучених Штатах і живе в Ок Харборі, штат Вашингтон, поруч із військово-морською авіабазою Відбі-Айленд, де вона колись служила.

У  пропагандистки з ніком Donbass Devushka (були й інші псевдлніми: псевдоніми Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) є свій Telegram-канал, Twitter і YouTube-канал, де вона викладає свій подкаст. У неї близько 135 тисяч підписників.

В Twitter Donbass Devushka публікувала свої відфільтровані фотографії і писала, що її звуть Міла.

Через Donbass Devushka було оприлюднено 4 секретних документи. 

Wall Street Journal уточнює, що немає доказів того, що Білc під час служби використовувала свій доступ до секретних даних для їхньої крадіжки.

Сама Білc наголосила виданню, що є лише однією з 15 людей "по всьому світу", які керують каналом. Імена інших адміністраторів вона відмовилася назвати.

пропагандаDonbass DevushkaСара Білc

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