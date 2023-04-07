Проти "дорожньої карти" Україні в НАТО виступають три країни – FT

США, Німеччина та Угорщина чинять опір Польщі та країнам Балтії, які прагнуть поглибити зв'язки України з НАТО та надати Києву "дорожню карту" до членства в Альянсі вже на саміті влітку

Сполучені Штати Америки, Німеччина та Угорщина виступають проти намірів Польщі та країн Балтії запропонувати Україні "дорожню карту" до членства в Північноатлантичному альянсі на липневому саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляє видання Financial Times (FT) із посиланням на чотири джерела, які брали участь у переговорах. За їхніми словами, розбіжності між членами Альянсу стали очевидними на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі цього тижня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого місяця представив державам-членам документ, у якому виклав "практичні та політичні" пропозиції для України, серед яких - нова декларація про відносини, яка би ґрунтувалася на заяві 2008 року про те, що країна колись стане членом Альянсу. Цього тижня на зустрічі міністрів у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні.

Як видання, всі члени Альянсу згодні, що вступ України не може серйозно обговорюватися в умовах війни, водночас зростає кількість країн-прибічниць того, щоби запропонувати Україні "політичний шлях" до членства на липневому саміті у Вільнюсі, який би "зміцнив" зв'язки між НАТО та Києвом. Проти цієї пропозиції виступають США, Німеччина та Угорщина.

Вашингтон закликає союзників зосередитись на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні у боротьбі проти російського вторгнення. Головним пріоритетом на саміті у Вільнюсі, на думку США, має бути практична підтримка, така як постачання боєприпасів, тоді як дискусії про потенційні післявоєнні політичні відносини лише відволікають від цього.

Вашингтон стурбований, що поглиблення зв'язків України з НАТО під час війни може підживлювати кремлівський наратив про битву між росією та Альянсом, і що Москва може піти на ескалацію конфлікту, зокрема шляхом потенційного розгортання ядерної зброї.

"У нас попереду кілька тижнів важких переговорів, аби закрити ці розбіжності та сформулювати політичний результат", - цитує FT одного зі співрозмовників. "Дорога до саміту у Вільнюсі усе ще дуже терниста", - додало інше джерело.