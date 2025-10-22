Провал мирної ініціативи Трампа щодо України сприяє інтересам путіна – CNN

Трамп отримав чітке підтвердження того, що путін не готовий до миру в Україні.

Після того, як президент США Дональд Трамп припинив бойові дії в Газі, з'явилися надії на те, що він зможе зробити нову спробу покласти край в Україні. Однак перемир'я між Ізраїлем і Хамас, досягнуте за його посередництва, вже на межі, а зусилля Трампа щодо України призводять лише до одного - спростування його власних сумнівних тверджень про те, що владімір путін хоче миру.

Про це пише CNN.

"Критики Трампа, можливо, задоволені тим, що його грандіозні плани ризикують застопоритися... Але вболівати проти нього тільки для того, щоб позбавити його перемог, було б нерозумно, враховуючи, що від успіху Трампа можуть залежати глобальна стабільність і тисячі життів", - пише CNN.

Трамп отримав чітке підтвердження того, що путін не готовий до миру в Україні, коли російські безпілотники атакували українські електростанції, повернувшись до жорстокої стратегії використання зими як зброї проти мирного населення.

Як пише CNN, путін просто розіграв свою класичну карту, зателефонувавши Трампу за день до того, як той прийняв Зеленського в Білому домі, продемонструвавши гнучкість, покликану пом'якшити новий тиск США, а також гнів і розчарування президента.

Трамп розмірковував про постачання крилатих ракет Tomahawk в Україну, але після розмови з путіним він відмовився від цієї ідеї і замість цього обрушився на Зеленського. Однак телефонна розмова Рубіо з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим у понеділок засвідчила, що будь-який новий саміт буде віддзеркаленням безвихідної ситуації на Алясці, пише CNN:

"Мелодрама повторила стандартний цикл. путін відреагував, коли Трамп, здавалося, збирався призначити ціну за російську непоступливість. Потім президент США, поговоривши з путіним, чинив тиск на Україну, вимагаючи від неї віддачі територій. Потім процес знову вперся в стіну, залишивши Трампа розчарованим".

Як підкреслює CNN, тупикова ситуація влаштовує путіна, який не виявляє жодних ознак бажання припиняти бойові дії і міг би витратити більше часу на ведення війни на виснаження з метою завоювати якомога більше української території до початку мирних переговорів.

Нагадаємо, зустріч між російським диктатором владіміром путіним та президентом Сполучених Штатів Америки в найближчому майбутньому не відбудеться. Під загрозу проведення саміту в Будапешті, імовірно, поставила відмова москви від негайного припинення вогню в Україні.