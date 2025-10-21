Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вашингтон зупинив підготовку до саміту Трампа і путіна через позицію кремля – Reuters

21 жовтня 2025, 19:57
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Під загрозу проведення саміту в Будапешті, імовірно, поставила відмова москви від негайного припинення вогню в Україні.

Зустріч між російським диктатором владіміром путіним та президентом Сполучених Штатів Америки в найближчому майбутньому не відбудеться. Під загрозу проведення саміту в Будапешті, імовірно, поставила відмова москви від негайного припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяви дипломатів  після того, як підготовча зустріч між високопоставленими дипломатами США і росії була відкладена. У Європі закликають Вашингтон вимагати негайного припинення вогню в Україні, і наголошують, що основою для будь-яких переговорів має слугувати поточна лінія фронту. 

Про проведення зустрічі з путіним оголосив сам Трамп ще минулого тижня. Однак підготовка до неї зіткнулася з перешкодою. У Будапешті в четвер, 23 жовтня, мала відбутися зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим, але її не буде. 

Жодна зі сторін публічно не відмовилася від планів зустрічі Трампа з путіним, і, судячи з усього, робота над організацією саміту в Угорщині триває. Принаймні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок перебував у Вашингтоні, і написав у Facebook: "На нас чекають серйозні дні".

При цьому журналісти акцентують, що двоє високопоставлених європейських дипломатів заявили, що відкладення зустрічі Рубіо і Лаврова є ознакою того, що американці можуть бути не схильні проводити саміт Трампа і путіна, якщо москва не відмовиться від своїх вимог.

"Ми не впевнені, що це відбудеться, і, можливо, це не відбудеться. Мабуть, росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди", – сказав один з них.

Другий дипломат сказав, що росіяни зовсім не змінили позиції. У москві не погоджуються зупинитися на фронті:

"І я припускаю, що Лавров виголосив ту саму промову, а Рубіо відповів: "До побачення".

Зазначається, що союзники України у Європі висловлювали занепокоєння щодо другої зустрічі Трампа і путіна без отримання жодних поступок з боку диктатора. 

Сам Трамп часто змінював свою позицію на публіці, коли говорив про Україну. Хоча під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським американський лідер чітко підтримав позицію, що перемир'я має розпочатися з утриманням сил на їхніх нинішніх позиціях. ЗМІ писали, що зустріч Трампа і Зеленського була "суперечливою". Повідомлялося, що президент США вживав нецензурну лексику та тиснув на Зеленського, хоча Зеленський назвав зустріч успішною.

Цього тижня європейські лідери мають зустрітися для обговорення питання про створення сил безпеки для гарантування післявоєнного врегулювання в Україні. Присутнім там буде і Володимир Зеленський. Водночас росія відкидає ідею створення таких міжнародних сил безпеки.

Журналіст журналіст NBC News Гаррет Хааке казав, що планування зустрічі поставили на паузу, оскільки "президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз".

Владімір ПутінДональд ТрампСергій Лавровпереговоривійна в УкраїніМарко Рубіо

