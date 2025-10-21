Підготовку до саміту Трампа і путіна у Будапешті тимчасово призупинено – NBC News
Планування зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером владіміром путіним, яка мала відбутися у Будапешті, наразі призупинено.
Про це повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.
За його даними, попередня телефонна розмова між державним секретарем США Марком Рубіо та міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим пройшла у конструктивному руслі. Водночас, за оцінкою американського президента, обидві сторони ще не досягли належного рівня готовності для продовження підготовки до саміту.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор владімір путін домовилися про нову зустріч у Будапешті під час телефонної розмови, яка відбулася 16 жовтня.