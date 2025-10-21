Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Підготовку до саміту Трампа і путіна у Будапешті тимчасово призупинено – NBC News

21 жовтня 2025, 18:54
Підготовку до саміту Трампа і путіна у Будапешті тимчасово призупинено – NBC News
У Білому домі заявили, що сторони ще не готові до проведення переговорів.

Планування зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером владіміром путіним, яка мала відбутися у Будапешті, наразі призупинено.

Про це повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

За його даними, попередня телефонна розмова між державним секретарем США Марком Рубіо та міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим пройшла у конструктивному руслі. Водночас, за оцінкою американського президента, обидві сторони ще не досягли належного рівня готовності для продовження підготовки до саміту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор владімір путін домовилися про нову зустріч у Будапешті під час телефонної розмови, яка відбулася 16 жовтня.

Владімір ПутінДональд Трамппереговоривійна в Україні

