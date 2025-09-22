Провокації росії на східному фланзі НАТО свідчать про страх путіна втратити владу – Welt

кремль не планує завершувати війну найближчим часом і далекий від мирних домовленостей з Україною.

росія посилила провокації проти НАТО, що демонструє глибоку стурбованість владіміра путіна щодо власного політичного майбутнього.

Про це пише Welt.

За даними видання, нещодавні вторгнення російських безпілотників та винищувачів у повітряний простір країн Альянсу показують, що кремль не планує завершувати війну найближчим часом і далекий від мирних домовленостей з Україною.

"путін — президент війни, він не зацікавлений у її припиненні", — заявив Микола Петров, старший аналітик Центру нових євразійських стратегій у Лондоні. Він підкреслив, що російський диктатор пов’язав своє виживання з конфліктом проти США та їхніх союзників, і відмова від образу «воєнного лідера» означала б для нього пониження в статусі.

Експерти зазначають, що найбільшу небезпеку для путіна становить не ліберальна опозиція, яку кремль придушив, а радикальні націоналісти. Вони очікують "грандіозної перемоги" над Україною і навіть НАТО. "Серед жорстколінійних військових і політиків є бажання показати, що НАТО марне", — сказав старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Олександр Баунов.

Водночас москва готується до затяжної конфронтації із Заходом: ключові виробництва, зокрема суднобудування, переносять на схід росії, подалі від кордонів НАТО.

Аналітики підкреслюють, що атаки на кшталт недавніх польських мають на меті підірвати єдність Альянсу, перевіряючи його готовність реагувати на локальні провокації. За словами Баунова, путін намагається виставити НАТО "беззубим тигром", а стримана реакція Вашингтона лише підкріплює цю стратегію.