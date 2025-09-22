Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Провокації росії на східному фланзі НАТО свідчать про страх путіна втратити владу – Welt

22 вересня 2025, 14:58
Провокації росії на східному фланзі НАТО свідчать про страх путіна втратити владу – Welt
з вільних джерел
кремль не планує завершувати війну найближчим часом і далекий від мирних домовленостей з Україною.

росія посилила провокації проти НАТО, що демонструє глибоку стурбованість владіміра путіна щодо власного політичного майбутнього.

Про це пише Welt.

За даними видання, нещодавні вторгнення російських безпілотників та винищувачів у повітряний простір країн Альянсу показують, що кремль не планує завершувати війну найближчим часом і далекий від мирних домовленостей з Україною.

"путін — президент війни, він не зацікавлений у її припиненні", — заявив Микола Петров, старший аналітик Центру нових євразійських стратегій у Лондоні. Він підкреслив, що російський диктатор пов’язав своє виживання з конфліктом проти США та їхніх союзників, і відмова від образу «воєнного лідера» означала б для нього пониження в статусі.

Експерти зазначають, що найбільшу небезпеку для путіна становить не ліберальна опозиція, яку кремль придушив, а радикальні націоналісти. Вони очікують "грандіозної перемоги" над Україною і навіть НАТО. "Серед жорстколінійних військових і політиків є бажання показати, що НАТО марне", — сказав старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Олександр Баунов.

Водночас москва готується до затяжної конфронтації із Заходом: ключові виробництва, зокрема суднобудування, переносять на схід росії, подалі від кордонів НАТО.

Аналітики підкреслюють, що атаки на кшталт недавніх польських мають на меті підірвати єдність Альянсу, перевіряючи його готовність реагувати на локальні провокації. За словами Баунова, путін намагається виставити НАТО "беззубим тигром", а стримана реакція Вашингтона лише підкріплює цю стратегію.

НАТОВладімір Путінвинищувачіросія загроза

Останні матеріали

НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється