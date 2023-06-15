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Прігожин кидає виклик путіну і владі рф – британська розвідка

15 червня 2023, 12:03
Прігожин кидає виклик путіну і владі рф – британська розвідка
Глава ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин і раніше гостро критикував Міністерство оборони росії, але зараз кинув виклик путіну.

Про це пише Міноборони Британії в Twitter.

"10 червня Міноборони РФ заявило, що всі "добровольчі формування", такі як "група Вагнера", мають підписати безпосередньо з російським оборонним відомством. Путін, виступаючи на телебаченні 13 червня, прямо підтримав цей крок",  йдеться в дописі. 

Пригожин піддавав гострій критиці керівництво Міноборони, але покладався на авторитет путіна, заявляє британська розвідка і додали, що  незважаючи на коментарі путіна, 14 червня Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не будуть підписувати контракти".

"Риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року, крайній термін для підписання контрактів добровольцями, ймовірно, стане ключовою точкою у протистоянні", – пише МО Британії.

Нещодавно британська розвідка пояснила, як росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ.

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