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путін хоче підірвати ЗАЕС, щоб Київ погодився завершити війну на умовах кремля – Зеленський

16 червня 2023, 18:27
путін хоче підірвати ЗАЕС, щоб Київ погодився завершити війну на умовах кремля – Зеленський
Володимир Зеленський
Зараз на Запорізькій АЕС перебувають представники "Росатома".

росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію з метою змусити світ "тиснути на Київ", щоб припинити війну на умовах путіна, а також для дестабілізації ситуації в Україні.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

За словами глави держави, надання Україні зброї союзниками невеликими партіями лише затягує російсько-українську війну.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", – додав президент.

ПутінЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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