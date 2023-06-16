путін хоче підірвати ЗАЕС, щоб Київ погодився завершити війну на умовах кремля – Зеленський

Зараз на Запорізькій АЕС перебувають представники "Росатома".

росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію з метою змусити світ "тиснути на Київ", щоб припинити війну на умовах путіна, а також для дестабілізації ситуації в Україні.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

За словами глави держави, надання Україні зброї союзниками невеликими партіями лише затягує російсько-українську війну.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", – додав президент.