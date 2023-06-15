путін хоче захопити сусідні території, треба говорити про гарантії безпеки для України – Шольц
Про це повідомляє DW.
Берлін давно спілкується про це зі своїми найважливішими союзниками, сказав Шольц і йдеться і про те, щоб бути готовими забезпечити безпеку тоді, коли війна росії проти України вже закінчиться.
Канцлер наголосив, що не може бути мови про те, щоб якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг, як закликають деякі сторони.
"російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: він має такий план щодо України, і, абсолютно очевидно, це також його план щодо Білорусі", – заявив Шольц.
І тому важливо підтримувати Україну і вести конкретну розмову про гарантії безпеки, додав Канцелер.
"І саме тому важливо чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний мир. росія має вивести війська", – додав він.Вчора стало відомо, що Західні союзники планують надати Україні довгострокові гарантії безпеки.