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путін хоче захопити сусідні території, треба говорити про гарантії безпеки для України – Шольц

15 червня 2023, 10:56
путін хоче захопити сусідні території, треба говорити про гарантії безпеки для України – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність обговорювати гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє DW.

Берлін давно спілкується про це зі своїми найважливішими союзниками, сказав Шольц і йдеться і про те, щоб бути готовими забезпечити безпеку тоді, коли війна росії проти України вже закінчиться.

Канцлер наголосив, що не може бути мови про те, щоб якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг, як закликають деякі сторони.

"російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: він має такий план щодо України, і, абсолютно очевидно, це також його план щодо Білорусі", – заявив Шольц.

І тому важливо підтримувати Україну і вести конкретну розмову про гарантії безпеки, додав Канцелер.

"І саме тому важливо чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний мир. росія має вивести війська", – додав він.

Вчора стало відомо, що Західні союзники планують надати Україні довгострокові гарантії безпеки.
Шольцгарантії безпеки

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