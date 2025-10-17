путін і Орбан провели переговори: обговорили можливий саміт із Трампом

У кремлі підтвердили ініціативу угорської сторони та зазначили, що обговорення майбутніх контактів із США триває.

У п’ятницю, 17 жовтня, відбулася телефонна розмова між президентом рф Володимиром путіним та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомив прессекретар кремля Дмитро Пєсков.

"Найближчим часом вам повідомимо про телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Сам пан Орбан також заявляв про намір поспілкуватися з путіним ця розмова відбулася", – сказав Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Пізніше пресслужба Кремля уточнила, що дзвінок відбувся за ініціативи угорської сторони. Віктор Орбан, за повідомленням Кремля, висловив готовність створити умови для проведення можливого саміту між росією та США в Будапешті.

Згідно з офіційною інформацією, путін поінформував Орбана про зміст попередньої розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Водночас сторони обговорили перспективу подальших контактів між москвою і Вашингтоном для пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто також підтвердив початок підготовки до можливого саміту путін-Трамп. У дописі на своїй Facebook-сторінці він опублікував фото, де веде телефонну розмову з головним радником президента РФ з міжнародних справ Юрієм Ушаковим.

"Наступний крок підготовка. Юрій Ушаков, головний радник президента рф із зовнішньої політики", – написав Сіярто.

Зазначимо, що вчора Трамп анонсував зустріч із путіним у Будапешті.