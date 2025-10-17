Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін і Орбан провели переговори: обговорили можливий саміт із Трампом

17 жовтня 2025, 15:07
путін і Орбан провели переговори: обговорили можливий саміт із Трампом
Фото: rferl.org/
У кремлі підтвердили ініціативу угорської сторони та зазначили, що обговорення майбутніх контактів із США триває.

У п’ятницю, 17 жовтня, відбулася телефонна розмова між президентом рф Володимиром путіним та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. 

Про це повідомив прессекретар кремля Дмитро Пєсков.

"Найближчим часом вам повідомимо про телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Сам пан Орбан також заявляв про намір поспілкуватися з путіним ця розмова відбулася", – сказав Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Пізніше пресслужба Кремля уточнила, що дзвінок відбувся за ініціативи угорської сторони. Віктор Орбан, за повідомленням Кремля, висловив готовність створити умови для проведення можливого саміту між росією та США в Будапешті.

Згідно з офіційною інформацією, путін поінформував Орбана про зміст попередньої розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Водночас сторони обговорили перспективу подальших контактів між москвою і Вашингтоном для пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто також підтвердив початок підготовки до можливого саміту путін-Трамп. У дописі на своїй Facebook-сторінці він опублікував фото, де веде телефонну розмову з головним радником президента РФ з міжнародних справ Юрієм Ушаковим.

"Наступний крок підготовка. Юрій Ушаков, головний радник президента рф із зовнішньої політики", – написав Сіярто.

Зазначимо, що вчора Трамп анонсував зустріч із путіним у Будапешті

 

РосіяУгорщинаВолодимир ПутінВіктор Орбан

Останні матеріали

Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється