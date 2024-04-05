путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW

Наразі росія виділяє приблизно третину чи більше свого щорічного федерального бюджету на оборону.

російський диктатор путін намагається заспокоїти стурбованість російського суспільства щодо економічних наслідків війни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що російський президент путін продовжує намагатися врівноважити протидіючі зусилля кремля сформувати соціальні очікування щодо затяжної російської війни та заспокоїти стурбованість російського суспільства щодо економічних наслідків війни та трудової міграції.

путін під час виступу на 12-му з’їзді Федерації незалежних профспілок росії в москві 4 квітня заявив, що в найближчі роки росія відчуватиме високий попит на людський капітал і зіткнеться з нестачею робочої сили. Диктатор заявив, що майбутній дефіцит робочої сили в росії є "абсолютно очевидним" і що для росії "критично важливо" підвищити продуктивність праці та модернізувати та автоматизувати різні сектори економіки, такі як промислове виробництво, сфери послуг та агропромислову сферу.

IWS пише, що путін заявив, що у росії немає "великого вибору: або потрібно імпортувати робочу силу з-за кордону, або потрібно підвищити продуктивність праці". путін говорить, що росія повинна продовжувати покладатися на міграцію для розв'язання проблеми нестачі робочої сили у рф, що, ймовірно, сигналізує російським ультранаціоналістичним виборцям припинити заклики до політики проти мігрантів, особливо на хвилі 22 березня теракт у "Крокус Сіті Холі".

Раніше ISW оцінювало, що антимігрантська політика може погіршити нестачу робочої сили в росії та погіршити зусилля росії щодо криптомобілізації, і що російська влада навряд чи повністю піддасться ультранаціоналістичним ксенофобським вимогам різко скоротити – якщо не ліквідувати – імміграцію до росії шляхом російської війни.

путін також заявив, що росія не перевела свою економіку на воєнний стан, а російська економіка натомість "досить збалансована" та виконує всі соціальні гарантії. Однак путін зазначив, що російський уряд концентрує свої зусилля та адміністративні та фінансові ресурси на розвитку російської оборонної промисловості. Припущення диктатора про те, що російська економіка перебуває або не перебуває на воєнному стані, залежно від регіону, до якого він звертається, є помилковими, оскільки протягом останніх кількох років рф поступово, але ефективно мобілізувала свою оборонну промисловість для підтримки свого вторгнення в Україну.

Наразі росія виділяє приблизно третину чи більше свого щорічного федерального бюджету на оборону, і президент Польщі Анджей Дуда 20 березня попередив, посилаючись на неуточнене німецьке дослідження, що путін посилює зусилля, щоб перевести росію до військової економіки з наміром бути здатним атакувати НАТО вже у 2026 або 2027 роках.