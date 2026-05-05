путін переховується через страх замаху на життя – FT

Перебої з інтернетом у столиці рф можуть бути пов’язані з різким посиленням заходів безпеки навколо глави кремля.

Посилення заходів безпеки навколо глави кремля Владіміра путіна могло вплинути на перебої з інтернетом у москві.

Про це зазначає газета Financial Times.

За даними видання, після посилення загрози замахів російські спецслужби суттєво змінили протоколи охорони президента.

Зокрема, Федеральна служба охорони посилила контроль, а сам путін дедалі частіше працює в ізольованих і захищених локаціях, включно з підземними об’єктами.

Джерела газети кажуть, що частина його оточення також перебуває під жорсткими обмеженнями: заборонено використання пристроїв із доступом до інтернету під час роботи поруч із президентом, а персонал проходить посилені перевірки. У деяких випадках навіть встановлюються системи відеоспостереження в місцях проживання співробітників.

Відвідування кремля стало значно складнішим через подвійні перевірки, а доступ до президента суттєво обмежено. За словами співрозмовників видання, путін дедалі більше концентрується на війні проти України та рідше проводить зустрічі з невоєнними чиновниками.

Окремо джерела припускають, що перебої зі зв’язком у москві можуть бути пов’язані з безпековими заходами та протидією потенційним атакам дронів.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що після низки інцидентів Кремль значно посилив охорону президента через побоювання замахів і внутрішньої нестабільності.

Ми також писали, що у москві планують вимкнути мобільний зв’язок та Інтернет перед 9 травня.