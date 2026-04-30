У москві планують вимкнути мобільний зв’язок та Інтернет перед 9 травня

30 квітня 2026, 09:51
У москві планують вимкнути мобільний зв’язок та Інтернет перед 9 травня
Обмеження планують у дні параду.

У москві планують масштабні обмеження мобільного зв’язку напередодні 9 травня.

Як повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела в телеком-галузі, перебої очікуються 5, 7 та 9 травня. 

Йдеться не лише про мобільний інтернет, а й, імовірно, про SMS та доступ до окремих онлайн-ресурсів, дозволених владою через так звані "білі списки".

За даними співрозмовників, обмеження діятимуть не тільки в центрі столиці, а й по всій території в межах МКАД.

Це не перший випадок таких відключень. На початку березня у центрі москви вже фіксували тривалі перебої з мобільним інтернетом, що впливало на навігацію, оплату та інші сервіси. Зв’язок тоді відновили без офіційних пояснень.

Тим часом російська влада вже оголосила, що парад 9 травня цього року пройде у скороченому форматі. У кремлі це пояснюють "загрозами безпеці". 

Зокрема, вперше з 2007 року на Красній площі не планують участі колони військової техніки.

Також зазначимо, що Фіцо їде до москви на парад 9 травня

 

 

роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 22:54
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 22:54
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
