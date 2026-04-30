У москві планують вимкнути мобільний зв’язок та Інтернет перед 9 травня

Обмеження планують у дні параду.

У москві планують масштабні обмеження мобільного зв’язку напередодні 9 травня.

Як повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела в телеком-галузі, перебої очікуються 5, 7 та 9 травня.

Йдеться не лише про мобільний інтернет, а й, імовірно, про SMS та доступ до окремих онлайн-ресурсів, дозволених владою через так звані "білі списки".

За даними співрозмовників, обмеження діятимуть не тільки в центрі столиці, а й по всій території в межах МКАД.

Це не перший випадок таких відключень. На початку березня у центрі москви вже фіксували тривалі перебої з мобільним інтернетом, що впливало на навігацію, оплату та інші сервіси. Зв’язок тоді відновили без офіційних пояснень.

Тим часом російська влада вже оголосила, що парад 9 травня цього року пройде у скороченому форматі. У кремлі це пояснюють "загрозами безпеці".

Зокрема, вперше з 2007 року на Красній площі не планують участі колони військової техніки.