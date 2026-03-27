путін попросив олігархів дати гроші на війну – FT

27 березня 2026, 11:55
Фото: REUTERS
Очільник кремля прагне повністю захопити Донбас.
Очільник кремля путін попросив російських олігархів зробити внески до державного бюджету, намагаючись стабілізувати фінанси країни на тлі продовження війни проти України.
 
Про це повідомили виданню Financial Times три обізнані джерела.
 
Під час зустрічі з великою групою бізнесменів у четвер він дав зрозуміти, що має намір довести війну до переможного завершення, попри зростаючий тиск на бюджет кремля. За словами двох співрозмовників, росія воюватиме доти, доки не захопить решту територій українського Донбасу, які наразі не контролює. Таке рішення путін пояснив відмовою України вийти з Донбасу в односторонньому порядку під час нещодавніх переговорів за посередництва США.
 
За даними одного з джерел, раніше російський лідер підтримував компромісну ідею перетворення Донбасу на "демілітаризовану зону" або "спеціальну економічну зону" за підтримки США, але відмовився від неї після того, як Україна чітко дала зрозуміти, що поступка регіоном є "червоною лінією".
 
Прохання путіна до олігархів стало одним із кількох кроків із початку повномасштабного вторгнення, спрямованих на залучення бізнесу до фінансування значних оборонних витрат Кремля — і першим випадком, коли він звернувся до них безпосередньо.
 
У січні кремль підвищив ПДВ на 2 відсоткові пункти — до 22%, розраховуючи отримати додаткові 600 млрд рублів (7,4 млрд доларів) протягом трьох років від малого і середнього бізнесу. Також у 2023 році було зібрано 320 млрд рублів завдяки одноразовому "надприбутковому" податку у 10% для деяких великих компаній. Міністр економіки Максим Решетніков окремо заявив, що влада розглядає можливість запровадження ще одного такого податку цього року, якщо рубль і далі слабшатиме.
 
Видатки росії на оборону торік зросли на 42% — до 13,1 трлн рублів. Особисте звернення путіна до олігархів фактично не залишає їм можливості відмовитися. Попри сумніви щодо війни та її впливу на економіку, бізнес-еліти здебільшого підтримують президента.
 
Щонайменше двоє бізнесменів заявили, що готові зробити добровільні внески до бюджету. Олігарх Сулейман Керімов, за даними джерел, готовий внести 100 млрд рублів. Металургійний магнат Олег Дерипаска також погодився на внесок. Дефіцит бюджету росії за січень–лютий уже перевищив 90% річного плану. Санкції США змушують Москву продавати нафту зі значними знижками, що відлякує покупців.

 

