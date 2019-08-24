Путін: Росія розроблятиме ракети середньої і меншої дальності
"Ми будемо, звісно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності", - заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє "ТАСС".
Президент РФ додав, що Росія не розміщуватиме ракет, до тих пір поки "в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва".
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з Радбезом РФ і доручив підготувати "симетричну відповідь" на випробування у США крилатої ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд.
Він нагадав, що 18 серпня в Сполучених Штатах провели випробувальний пуск крилатої ракети наземного базування, яка влучила в ціль на відстані понад 500 кілометрів.
За словами Путіна, таке озброєння відноситься до категорії забороненого за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року.
Президент РФ також запевняє, що "ніколи не хотів, не хоче і не буде втягуватися в витратну, руйнівну для економіки гонку озброєнь".
А розробку в Росії систем новітньої зброї назвав вимушеною після виходу США з Договору щодо обмеження систем протиракетної оборони у 2003 році.
Путін також додав, що буде розвивати новітнє озброєння в майбутньому.
Міноборони США заявило, що успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд.
Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.
Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.
Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.
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