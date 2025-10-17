путін розлютив Трампа історичною промовою на Алясці і той скасував частину переговорів – FT
Під час cерпневого саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером владіміром путіним виник конфлікт.
Про це повідомляє газета Financial Times.
путін проігнорував дипломатичні формати і несподівано влаштував Трампу довгу історичну лекцію, яка викликала в американського президента роздратування.
За даними джерел видання, зустріч проходила за зачиненими дверима — в присутності лише кількох радників. Після відмови путіна прийняти пропозицію США щодо зняття санкцій в обмін на припинення вогню в Україні, він перейшов до плутаної історичної тиради.
У ній, за словами очевидців, російський керівник згадував Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького постаті, яких він традиційно використовує у своїх аргументах про "єдність" росії та України.
Трамп, який очікував предметної розмови, кілька разів підвищував голос і навіть пригрозив вийти із зустрічі. Врешті-решт, він скасував запланований обід, під час якого мали обговорюватися економічні питання.
Попри офіційні заяви Білого дому про "продуктивний саміт", FT зазначає, що зустріч стала найнижчою точкою у відносинах Трампа і путіна. Джерела в західних урядах вважають, що конфлікт у Анкориджі став переломним моментом після нього Трамп дещо жорсткіше заговорив про підтримку України.
"Коли Трамп оголосив про "великий і успішний день на Алясці'" це викликало паніку серед союзників Зеленський і кілька європейських лідерів негайно зв'язалися з Білим домом, щоб переконати Трампа не здавати позиції", - зазначає видання.
Однак, за словами одного з європейських дипломатів, переговори з Трампом лишаються непередбачуваними.
"Це як перетягування каната. Пояснюєш йому, що путін загроза, він погоджується. Але через день знову повторює російські наративи. І так по колу", - пише видання.
У самій росії, згідно з джерелами FT, путіну регулярно подають звіти, які перебільшують тактичні успіхи армії та применшують втрати. Кремль переконаний, що має перевагу на фронті та у ресурсах, тож не поспішає йти на поступки.
"Для путіна це вже не про гроші. Це про спадщину. Він хоче увійти в історію як новий Пьотр Вєлікій. Він думав, що може дати Трампу "перемогу", але вирішив, що це надто велика ціна", - зазначив один із високопоставлених західних чиновників.
Зустріч на Алясці відбулась 16 серпня, тоді путін тріумфально вийшов з ізоляції під час саміту.