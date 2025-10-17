Американський президент різко відреагував і достроково припинив переговори, скасувавши запланований спільний обід.

Під час cерпневого саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером владіміром путіним виник конфлікт.

Про це повідомляє газета Financial Times.

путін проігнорував дипломатичні формати і несподівано влаштував Трампу довгу історичну лекцію, яка викликала в американського президента роздратування.

За даними джерел видання, зустріч проходила за зачиненими дверима — в присутності лише кількох радників. Після відмови путіна прийняти пропозицію США щодо зняття санкцій в обмін на припинення вогню в Україні, він перейшов до плутаної історичної тиради.

У ній, за словами очевидців, російський керівник згадував Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького постаті, яких він традиційно використовує у своїх аргументах про "єдність" росії та України.

Трамп, який очікував предметної розмови, кілька разів підвищував голос і навіть пригрозив вийти із зустрічі. Врешті-решт, він скасував запланований обід, під час якого мали обговорюватися економічні питання.

Попри офіційні заяви Білого дому про "продуктивний саміт", FT зазначає, що зустріч стала найнижчою точкою у відносинах Трампа і путіна. Джерела в західних урядах вважають, що конфлікт у Анкориджі став переломним моментом після нього Трамп дещо жорсткіше заговорив про підтримку України.

"Коли Трамп оголосив про "великий і успішний день на Алясці'" це викликало паніку серед союзників Зеленський і кілька європейських лідерів негайно зв'язалися з Білим домом, щоб переконати Трампа не здавати позиції", - зазначає видання.

Однак, за словами одного з європейських дипломатів, переговори з Трампом лишаються непередбачуваними.

"Це як перетягування каната. Пояснюєш йому, що путін загроза, він погоджується. Але через день знову повторює російські наративи. І так по колу", - пише видання.

У самій росії, згідно з джерелами FT, путіну регулярно подають звіти, які перебільшують тактичні успіхи армії та применшують втрати. Кремль переконаний, що має перевагу на фронті та у ресурсах, тож не поспішає йти на поступки.

"Для путіна це вже не про гроші. Це про спадщину. Він хоче увійти в історію як новий Пьотр Вєлікій. Він думав, що може дати Трампу "перемогу", але вирішив, що це надто велика ціна", - зазначив один із високопоставлених західних чиновників.

Зустріч на Алясці відбулась 16 серпня, тоді путін тріумфально вийшов з ізоляції під час саміту.