ЗМІ: путін тріумфально вийшов з ізоляції під час саміту

Зустріч не принесла прориву щодо України, однак дозволила російському лідеру символічно повернутись на світову арену.

Президент США Дональд Трамп і лідер рф Володимир аутін провели перший за останні роки повноформатний саміт на території США. Попри теплу атмосферу та взаємні компліменти, зустріч не завершилася жодними домовленостями щодо припинення війни в Україні.

Для путіна цей саміт став демонстративним виходом із міжнародної ізоляції, повідомляє газета The New York Times.

Перемовини відбулися на військовій базі в Анкориджі, штат Аляска. Дональд Трамп привітав російського лідера червоною доріжкою та аплодисментами, а також запропонував йому прокататися у президентському лімузині. Під час зустрічі обидва політики заявили про "позитивну динаміку", але конкретних рішень або спільних заяв так і не пролунало.

Голова кремля заявив, що встановив із Трампом "добрий і надійний контакт", і запросив президента США відвідати москву. Трамп у відповідь назвав це "цікавою ідеєю", проте, не згадав у жодному з виступів ані про санкції, ані про відповідальність Кремля за війну та воєнні злочини.

За оцінкою видання, саміт фактично зняв з путіна статус міжнародного ізгоя, в якому він перебував від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Показово, що президента України Володимира Зеленського на зустріч не запросили. Тим часом, під час переговорів рф продовжувала ракетні обстріли українських міст.

Це була перша особиста зустріч Трампа з путіним після повернення республіканця до Білого дому. Офіційною метою саміту був пошук шляхів до завершення війни в Україні.

Водночас у США саміт викликав гостру критику. Опоненти Трампа назвали прийом путіна спробою легітимізувати його політику й стерти наслідки трирічної міжнародної ізоляції росії, незважаючи на війну та злочини проти мирного населення.