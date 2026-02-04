путін та Сі Цзіньпін зідзвонилися на тлі переговорів в Абу-Дабі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 4 лютого провів відеодзвінок з російським диктатором путіним. Розмова відбулася на тлі сьогоднішніх переговорів України та росії в Абу-Дабі.

Зазначається, що це була перша розмова путіна та Сі Цзіньпіна цього року, оскільки обидві сторони прагнуть посилити стратегічну співпрацю на тлі зростання глобальної геополітичної напруженості.

За інформацією видання, Сі Цзіньпін заявив, що відносини Китаю та росії знаходяться на "правильній траєкторії" і що двом країнам потрібен "грандіозний план" для розвитку зв'язків.