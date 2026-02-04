Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни обстріляли ринок у Дружківці касетними снарядами: є загиблі

04 лютого 2026, 15:33
росіяни обстріляли ринок у Дружківці касетними снарядами: є загиблі
Окрім того, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби.
Росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині касетними снарядами — поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей. 
 
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
 
За останніми даними, щонайменше 7 людей загинули (від 43 до 81 року) та 15 поранено (від 50 до 72 років). 
 
Це — ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про «перемир'я» не варті нічого. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена — про суттєві оновлення повідомлятиму додатково”, — написав Філашкін.
 
Він додав, що на місці працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу.
 
Окрім того, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено промзону, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

 

