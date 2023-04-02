путін у 2005 році придбав квартиру в Ізраїлі для своєї колишньої вчительки через офшор Абрамовича — WSJ

Зворушливих історій про президента росії путіна не так вже й багато, але одна з них, що сталася на початку його перебування на посаді, здається, підходить під цю категорію.

Нещодавно виявлені фінансові документи показують, що з офшорного рахунку, таємно контрольованого Романом Абрамовичем, була оплачена квартира в Тель-Авіві для шкільної вчительки німецької мови російського президента.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначимо, що під час державного візиту до Ізраїлю в 2005 році путін зустрівся зі своєю вчителькою Міною Юдицькою-Берлінер. За її словами, тоді він домовився про покупку їй квартири.

Журналісти виявили фінансові документи, які свідчать про те, що гроші надійшли через офшорний рахунок, який таємно контролює Абрамович. Документи включають "акт дарування", який фіксує переказ 245 тисяч доларів від підконтрольної Абрамовичу компанії на Кіпрі Юдицькій-Берлінер у той самий день, коли вона придбала невелику квартиру в центрі Тель-Авіва.

Розслідувачі зазначають, що сама по собі трансакція нічим не примітна, вона датується майже 18 роками тому, і стосується такої невеликої суми, що її ледве можна було б зареєструвати як помилку округлення в багатомільярдних офшорних книгах російських олігархів. Але ця покупка є важливою, тому що вона ставить Абрамовича в центр угоди, яка має очевидну особисту значущість для путіна.

При цьому сам Абрамович десятиліттями заперечував будь-які фінансові зв’язки з путіним. Він також вимагав спростування від медіа та ініціював судовий процес щодо видалення статей, у яких йшлося про виконання ним розпоряджень диктатора.