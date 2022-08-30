Рада просить світ визнати трагедію в Оленівці терактом та допогти повернути полонених захистників Маріуполя

Відповідне звернення ухвалене сьогодні під час засідання

Верховна Рада України у зверненні до світової спільноти закликала визнати масову страту українських військовополонених в Оленівці терактом, а росію - державою-спонсором тероризму.

За відповідну постанову №7627 проголосувало 316 народних депутатів, повідомляє Укрінформ із посиланням на дані сайту ВР.

У зверненні до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Європейської ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» ВР висловлює обурення цинічним убивством українських військовополонених - захисників Маріуполя, яке вчинила рф в ніч проти 29 липня 2022 року в Оленівці.

Український парламент закликає ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно направити своїх представників на територію колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії, а також разом з ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених.

Крім того, парламент закликає ООН, МКЧХ та організацію “Лікарі без кордонів” невідкладно зробити все можливе для звільнення без жодних передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені.

У зверненні також міститься заклик до міжнародних інституцій активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених - захисників Маріуполя, "оскільки лише зусилля України не дають для цього необхідних результатів".

ВР звертається до міжнародної спільноти визнати дії рф щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці терористичним актом; визнати російську федерацію державою-спонсором тероризму і посилити тиск на рф та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави - спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з рф, та відключенням від системи SWIFT усіх російських фінансових установ.