ПОЛІТИКА

Рада ЄС виділила Україні €3,2 млрд у межах програми Ukraine Facility

08 серпня 2025, 19:28
Рада ЄС виділила Україні €3,2 млрд у межах програми Ukraine Facility
Ці кошти спрямовані на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління.

8 серпня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення надати Україні транш у розмірі €3,2 мільярда в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

Ці кошти спрямовані на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління. Виплати пов’язані з Планом для України — стратегічним документом, який визначає курс країни щодо відновлення, реконструкції, модернізації та впровадження реформ, необхідних для наближення до стандартів ЄС протягом наступних чотирьох років.

Наприкінці липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє зазначив, що транш буде меншим, ніж очікувалося, через неповне виконання Україною реформ: з 16 запланованих кроків виконано 13. Якби всі вимоги були виконані, сума допомоги становила б €4,5 млрд.

Програма Ukraine Facility передбачає макрофінансову підтримку України на загальну суму €50 мільярдів протягом чотирьох років. Ця допомога залежить від продовження в Україні демократичних реформ, гарантії багатопартійної парламентської системи, верховенства права та поваги до прав людини.

Рішення Ради ЄС є важливим кроком на шляху підтримки України в умовах війни та реформування країни.

ЄвросоюзUkraine Facilityвійна

