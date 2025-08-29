Радбез ООН збереться на вимогу України через російські удари по Києву

У той самий день у Нью-Йорку буде українська делегація

У п'ятницю Рада безпеки ООН проведе засідання на вимогу України, пов'язане з масованим обстрілом цивільної інфраструктури з десятками жертв, вчиненим росією у ніч на 28 серпня.

Початок запланований на 22 годину за київським часом. Українські дипломати поінформують Раду про масштаби руйнувань та закликатимуть до захисту цивільного населення шляхом негайного припинення вогню.

Саме в цей час у Нью-Йорку перебуватиме також делегація у складі голови Офісу Президента Андрія Єрмака та секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова, які мають зустрітися зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.