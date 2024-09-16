Радник Байдена Салліван вважає, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні – Politico

За його словами, припущення про те, що війну в Україні можна завершити "за один день ззовні", не відповідають дійсності.

Мирний план щодо завершення війни не має бути нав'язаний Україні ззовні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на "Ялтинській європейській стратегії” (YES), нав'язаний план "не є справедливим та стійким", передає Politico.

"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким", — сказав Салліван.

Він відзначив, що український уряд має стати лідером у питанні завершення війни, а припущення про те, що війну в Україні можна завершити "за один день ззовні", не відповідають дійсності.

"Будь-хто, хто виходить уперед і каже, що може зупинити українську війну за один день ззовні, має поставити запитання, на чиєму боці він збирається її вирішувати."І я думаю, що це має викликати справжнє занепокоєння", - зауважив Салліван, додавши, що не мав на увазі конкретно заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа.