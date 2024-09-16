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Радник Байдена Салліван вважає, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні – Politico

16 вересня 2024, 09:09
Радник Байдена Салліван вважає, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні – Politico
Wikipedia
За його словами, припущення про те, що війну в Україні можна завершити "за один день ззовні", не відповідають дійсності.
Мирний план щодо завершення війни не має бути нав'язаний Україні ззовні.
 
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на "Ялтинській європейській стратегії” (YES), нав'язаний план "не є справедливим та стійким", передає Politico.
 
"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким", — сказав Салліван.
 
Він відзначив, що український уряд має стати лідером у питанні завершення війни, а припущення про те, що війну в Україні можна завершити "за один день ззовні", не відповідають дійсності.
 
"Будь-хто, хто виходить уперед і каже, що може зупинити українську війну за один день ззовні, має поставити запитання, на чиєму боці він збирається її вирішувати."І я думаю, що це має викликати справжнє занепокоєння", - зауважив Салліван, додавши, що не мав на увазі конкретно заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа.
війна в Українімирний планДжейк Салліванросія окупанти

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