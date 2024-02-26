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ПОЛІТИКА

Радник Байдена зазначив, що Палата представників має проголосувати за допомогу Україні

26 лютого 2024, 14:21
Радник Байдена зазначив, що Палата представників має проголосувати за допомогу Україні
bbc
Україна може перемогти, "якщо у неї є інструменти, які їй потрібні".

Україна може перемогти у війні з росією, якщо отримає необхідні для цього інструменти.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу NBC, передає Politico.

"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою - утримати країну від потрапляння в руки росії", – зазначив Салліван.

Однак, за його словами, Україна може перемогти, "якщо у неї є інструменти, які їй потрібні". І саме тому, підкреслив радник Білого дому, США повинні надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті.

"Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його", – додав Салліван.

За його словами, у Білому домі спостерігають певні невдачі, в тому числі в останні дні, тому що Україна не мала достатньо боєприпасів, аби захистити Авдіївку на Сході. Але, зрештою, зазначив Салліван, Україна все ще має потенціал, якщо США нададуть їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні.

"Від нас, Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, залежить виконання наших зобов'язань", – додав Салліван.

Нагадаємо, Сенат США після тривалої затримки, все-таки зміг схвалити законопроєкт, однак документ повинні підтримати обидві палати Конгресу, щоб президент США зміг підписати його як закон. Але противники надання допомоги Україні в межах Республіканської партії є потужною фракцією в Палаті представників, де республіканці мають вузьку більшість.  Колишній президент-республіканець Дональд Трамп, який має потужний вплив на свою партію, також виступає проти допомоги Києву. 

Спікер Палати республіканець Майк Джонсон блокував ухвалення законопроєкту, опинившись між широким колом республіканців, які підтримують допомогу Україні, і правою фракцією, яка рішуче виступає проти неї. Деякі республіканці в Палаті представників вже погрожували, що спробують усунути його з посади, якщо він поставить документ на голосування. Сам спікер заявив, що "не буде поспішати" з рішенням, а Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши законопроєкт.

війнадопомога Українісалліван

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