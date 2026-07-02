Радник польського посадовця втратив посаду через скандал з українським таксистом

Напередодні ввечері в соціальних мережах з'явилося відео з Матаном із лютого 2026 року, на якому він кричить на водія таксі, який виявився українцем.

Радника воєводи Свентокшиського воєводського управління Пйотра Матана звільнили з посади після того, як у мережі з’явилося відео, на якому він свариться з українським водієм таксі.

Напередодні ввечері в соціальних мережах з'явилося відео з Матаном із лютого 2026 року, на якому він кричить на водія таксі, який виявився українцем. Обоє чоловіків вживали лайку і штовхалися.

"Ти знаєш, хто я? Ти ось-ось втратиш права, тож візьми себе в руки", – сказав він українцю, а потім заявив, що він є представником воєводи та помічником члена парламенту, а тому водій, мовляв, ризикує втратити свою ліцензію.