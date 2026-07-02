Радник польського посадовця втратив посаду через скандал з українським таксистом
02 липня 2026, 15:33
Фото: Facebook / Piotr Matan
Напередодні ввечері в соціальних мережах з'явилося відео з Матаном із лютого 2026 року, на якому він кричить на водія таксі, який виявився українцем.
Радника воєводи Свентокшиського воєводського управління Пйотра Матана звільнили з посади після того, як у мережі з’явилося відео, на якому він свариться з українським водієм таксі.
Про це повідомило Rzeczpospolita.
Напередодні ввечері в соціальних мережах з'явилося відео з Матаном із лютого 2026 року, на якому він кричить на водія таксі, який виявився українцем. Обоє чоловіків вживали лайку і штовхалися.
"Ти знаєш, хто я? Ти ось-ось втратиш права, тож візьми себе в руки", – сказав він українцю, а потім заявив, що він є представником воєводи та помічником члена парламенту, а тому водій, мовляв, ризикує втратити свою ліцензію.
Голова Свентокшиського відділення партії "Громадянська коаліція" Артур Герада оголосив, що Матана відсторонили від виконання обов'язків помічника. А згодом у самому управлінні воєводи написали, що його звільнили через "неприйнятну поведінку": "Немає нашої згоди на посилання на впливи чи зневажливе ставлення до інших".
Сам посадовець пояснив, що водій таксі відмовився завершити оплачену поїздку, оскільки один із пасажирів, із якими їхав Матан, перевозив їжу. Він визнав, що згадував про свою посаду, однак заперечив звинувачення у фізичному насильстві чи використанні образливих епітетів на адресу українця.
За його словами, він не має жодних упереджень щодо громадян України, а інцидент, зафіксований на відео, назвав провокацією заради охоплення в соціальних мережах.
На тлі скандалу посадовець оголосив про тимчасове припинення партійної діяльності та членства в партії, "поки це питання не буде розв'язане".