Радник прем'єра Британії намагався налагодити контакт із кремлем – FT

Радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Павелл у 2025 році намагався налагодити контакт із російською владою через помічника президента рф Юрія Ушакова.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, телефонна розмова відбулася на початку року. Павелл прагнув донести до москви позицію Великої Британії та країн Європейського Союзу щодо війни в Україні.

Контакт, однак, виявився невдалим, і подальшого діалогу між сторонами не відбулося.