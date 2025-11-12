Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Радник прем'єра Британії намагався налагодити контакт із кремлем – FT

12 листопада 2025, 14:07
Радник прем'єра Британії намагався налагодити контакт із кремлем – FT
Фото: Reuters
За інформацією видання, телефонна розмова відбулася на початку року.
Радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Павелл у 2025 році намагався налагодити контакт із російською владою через помічника президента рф Юрія Ушакова.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
За інформацією видання, телефонна розмова відбулася на початку року. Павелл прагнув донести до москви позицію Великої Британії та країн Європейського Союзу щодо війни в Україні.
 
Контакт, однак, виявився невдалим, і подальшого діалогу між сторонами не відбулося.
 
Розмова відбулася на тлі занепокоєння Лондона непослідовною позицією Дональда Трампа щодо України, зазначає FT.
 
У кремлі підтвердили факт контакту. Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що "співрозмовники справді контактували, але діалог не отримав продовження".
 
"Під час розмови було сильне бажання британської сторони розповісти про позицію європейців, але не так багато готовності вислухати нашу", - додав Пєсков.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється