Радники з нацбезпеки чотирьох європейських держав присутні на переговорах у Женеві – ЗМІ

За даними видання, чиновники чотирьох країн "стежать" за третім раундом мирних переговорів.

Радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії прибули до Женеви, де відбуваються тристоронні переговори щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє La Repubblica.

За даними видання, чиновники чотирьох країн "стежать" за третім раундом мирних переговорів.

Очікується, що протягом дня радники з нацбезпеки європейських країн братимуть участь у переговорах із делегаціями України та США.

Про старт нового раунду переговорів у Женеві у вівторок повідомив очільник українською команди Рустем Умєров. За його словами, делегації фокусуватимуться на безпекових та гуманітарних питаннях.