Ракети з Ірану та Північної Кореї посилюють наступ росії на Україну – Financial Times

Україна важко почала 2024 рік і виснажена через дворічну війну, температура в Києві опустилася до -14°C, а наземний наступ, не зумівши відвоювати значні ділянки окупованої території, практично завмер.

Про це повідомляє видання Financial Times.

"російські повітряні атаки по Україні - доповнені іранськими безпілотниками і, за даними США, північнокорейськими балістичними ракетами - посилилися. Другий великий удар був нанесений в понеділок, коли росія запустила 59 безпілотників і ракет, а ППО України збила менше половини з них, в той час як зазвичай перехоплення становить 80%", - пише британська щоденна газета.

За словами офіційних осіб і військових аналітиків, масштаб і витонченість останніх російських авіаударів відрізняються від атак минулої зими.

Лише в період з 29 грудня по 2 січня армія рф випустила більше 500 безпілотників і ракет, кажуть офіційні особи в Києві. Все частіше головними цілями стають підприємства оборонної промисловості України, такі як "Артем", а не енергосистеми, які росія намагалася знищити минулої зими.

Атаки були ретельно сплановані: поетапні хвилі безпілотників і ракет покликані подолати протиповітряну оборону України. 30 грудня і 2 січня вони були доповнені балістичними ракетами малої дальності з Північної Кореї, одна з яких пролетіла в 460 км від російського місця запуску, повідомив Білий дім минулого тижня.

Вчора росія виробила третій в цьому році потужний залп, запустивши 40 безпілотників і ракет, включаючи балістичні, які, за словами її Міністерства оборони, були націлені на "військово-промисловий комплекс" України. Українська ППО збила вісім з них, а ще 20 цілей заблокувала Ребами і не досягли мети.

"росіяни намагаються зламати код української протиповітряної оборони", - розказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі у Вашингтоні Дара Массікот.

"Якщо їм це вдасться, і Україна не зможе захистити своє небо, це стане величезною проблемою, оскільки відкриє шлях для російських важких бомбардувальників", - додає він.

Аби зламати оборону України, росія зазвичай спочатку запускає повільні безпілотники, потім низьколітаючі дозвукові крилаті ракети і, нарешті, балістичні ракети, які летять до цілі зі швидкістю, кратною швидкості звуку, що робить їх важковиразливими.

Найсмертоноснішою балістичною ракетою є "Кинджал", яку російський президент путін назвав "суперзброєю". росія також запустила балістичні ракети "Іскандер-М", які схожі на північнокорейські ракети KN-23, які москва вже використовувала, кажуть оборонні аналітики.

Українська мішанина з систем ППО і ракет класу "земля-повітря", що отримала назву "FrankenSAM", насилу справляється з цим завданням.

Перший рівень оборони це мобільні підрозділи, які часто є наданими США "Хаммерами", оснащеними ракетами "Стінгер" або великокаліберними кулеметами, - був дешевим і ефективним способом знищення безпілотників, а іноді і крилатих ракет, за словами Олександра, солдата, який служив у мобільній групі оборони під Києвом.

Але зараз такі підрозділи насилу маневрують в глибокому снігу, тому для перехоплення ракет і безпілотників залишається наступний рівень ППО України, що включає системи середньої дальності, такі як IRIS-T, що поставляються Німеччиною, і SAMP/T з Франції та Італії.

"Спільне використання гіперзвукової і дозвукової зброї ускладнює Україні визначення пріоритетних цілей ППО", - сказав молодший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Сем Кренні-Еванс.

Найскладніше перехопити балістичні ракети, які, за словами Ігната, можуть збити тільки американські системи Patriot. Але в України всього кілька батарей Patriot, а ракети-перехоплювачі, якими вони стріляють, коштують дорого і знаходяться у відносному дефіциті через зростаючий попит, в тому числі з боку Ізраїлю.

Передбачуване використання росією північнокорейських балістичних ракет в Україні, що порушує санкції ООН, підкреслило, що баланс поставок може змінитися на користь москви, кажуть офіційні особи і військові аналітики.