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CУСПІЛЬСТВО

Рекордне пограбування у поїзді Франції: у пасажирки вкрали коштовності на сотні тисяч євро

30 липня 2025, 21:24
Рекордне пограбування у поїзді Франції: у пасажирки вкрали коштовності на сотні тисяч євро
Фото: TVN24 BiS
Зловмисники вкрали близько 40 ювелірних виробів класу люкс, що належали франко-канадській парі.

У Франції 27 липня у пари пасажирів викрали коштовності та цінні речі на суму €350 тисяч, коли вони поверталися швидкісним поїздом з Екс-ан-Прованса.

Про це повідомляє BMF TV з посиланням на джерела.

Це рекордне пограбування в поїзді національної залізниці Франції. Зловмисники вкрали близько 40 ювелірних виробів класу люкс, що належали франко-канадській парі.

Двоє зловмисників, які змогли втекти під час зупинки на вокзалі в Авіньйоні, викрали у пари зокрема браслет Cartier, годинник Rolex, кулон De Beers, кольє зі смарагдів, золоті ланцюжки та каблучки, інкрустовані діамантами.

Власниця коштовностей, Александра Н., підприємниця з канадським громадянством, сіла в потяг на вокзалі в Екс-ан-Провансі разом зі своїм чоловіком. Вона поклала під своє сидіння у першому класі сумку Louis Vuitton, в якій був футляр із прикрасами. Вона збиралася повернутися до Канади й везла з собою всі свої коштовності.

Позаду них сіли чоловік і жінка, не привертаючи до себе уваги, хоча вагон був майже порожній. Через кілька хвилин після відправлення поїзда, приблизно о 14:45, жінка відчула, що щось торкнулося її ноги.

"Я не надала значення, подумала, що це якась тваринка", — розповідає Александра Н. у своїй заяві поліції, з якою ознайомилася BFM TV.

Як виявилось, в цей момент жінка-злочинниця щойно повернула на місце сумку, яку вже обшукала та забрала коштовності. На зупинці в Авіньйоні зловмисники спокійно вийшли з поїзда зі здобиччю.

Одна пасажирка, помітивши їхню підозрілу поведінку, попередила Александру Н., яка зрозуміла, що сталося.

Злочинці втекли, але їх могли зафіксувати камери спостереження й, можливо, перевіряли на вході до поїзда — тому їх можуть упізнати.

Франціяпограбуванняпотяг

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