Республіканець закликав Білий дім зайняти рішучішу позицію щодо підтримки України

Конгресмен Дон Бейкон, республіканець від штату Небраска, розкритикував адміністрацію США, заявивши, що Білому дому бракує "моральної чіткості" у питанні підтримки України.

Про це п пише The Hill.

За словами законодавця, Сполучені Штати мають демонструвати значно рішучішу позицію, особливо в умовах триваючих мирних переговорів щодо припинення російської агресії.

"Я хотів би, щоб президент був більш рішучим захисником вільної та суверенної країни України, яка прагне демократії й хоче бути нашим союзником. І щоб він чіткіше розумів, хто такий путін: загарбник і диктатор, який убив усіх своїх опонентів. Але я просто не бачу такої моральної чіткості з боку Білого дому", — наголосив Бейкон.

Конгресмен також розкритикував первинний варіант 28-пунктного мирного плану, який, за його словами, був надто сприятливим для росії й фактично виглядав як "документ про капітуляцію", що залишав би Україну вразливою на десятиліття. Він зазначив, що після критики план зазнає змін, а президент Трамп дав зрозуміти, що документ не є остаточним.

Бейкон підкреслив, що у відносинах з путіним необхідна «моральна ясність» та послідовність.

"Тому я не розумію, чому адміністрація продовжує займатися тут безглуздими справами", — підсумував конгресмен.