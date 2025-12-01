Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Республіканець закликав Білий дім зайняти рішучішу позицію щодо підтримки України

01 грудня 2025, 13:32
Республіканець закликав Білий дім зайняти рішучішу позицію щодо підтримки України
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Конгресмен також розкритикував первинний варіант 28-пунктного мирного плану.

Конгресмен Дон Бейкон, республіканець від штату Небраска, розкритикував адміністрацію США, заявивши, що Білому дому бракує "моральної чіткості" у питанні підтримки України.

Про це п пише The Hill.

За словами законодавця, Сполучені Штати мають демонструвати значно рішучішу позицію, особливо в умовах триваючих мирних переговорів щодо припинення російської агресії.

"Я хотів би, щоб президент був більш рішучим захисником вільної та суверенної країни України, яка прагне демократії й хоче бути нашим союзником. І щоб він чіткіше розумів, хто такий путін: загарбник і диктатор, який убив усіх своїх опонентів. Але я просто не бачу такої моральної чіткості з боку Білого дому", — наголосив Бейкон.

Конгресмен також розкритикував первинний варіант 28-пунктного мирного плану, який, за його словами, був надто сприятливим для росії й фактично виглядав як "документ про капітуляцію", що залишав би Україну вразливою на десятиліття. Він зазначив, що після критики план зазнає змін, а президент Трамп дав зрозуміти, що документ не є остаточним.

Бейкон підкреслив, що у відносинах з путіним необхідна «моральна ясність» та послідовність.

"Тому я не розумію, чому адміністрація продовжує займатися тут безглуздими справами", — підсумував конгресмен.

війнаКонгрес СШАреспубліканціпідтримка України

Останні матеріали

Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється