Республіканці у Конгресі критикують заяви Байдена про недоцільність надавати Україні F-16

Сенатор-республіканець Ден Салліван, розкритикувавши Білий дім за зволікання із наданням військової допомоги Україні.

Підтримувати Україну в її відновленні територіальної цілісності та суверенітету без залучення американських сил - в інтересах США. Про це в ефірі NBC повідомив сенатор-республіканець Ден Салліван, пише Голос Америки.

Салліван розкритикував Білий дім за зволікання із наданням військової допомоги, якої потребує Україна, включаючи винищувачі.

"Від самого початку повномасштабної війни росії адміністрація повільно надавала критичні військові системи озброєння. Це Patriot, це HIMARS, це танки, а тепер це F-16. І, як на мене, це справжня помилка. Нам потрібно надати те, що їм потрібно зараз, і прислухатися до українців", - сказав законодавець.

Українці "довели свою здатність хоробро битися", додав Ден Салліван: "Знадобилося дев'ять місяців, щоб доставити їм Patriot, і я боюся, що те саме відбувається зараз із F-16".

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".