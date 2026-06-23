Reuters: москва готується імпортувати паливо через наслідки українських ударів

Виробництво впало на 25% за рік, морський експорт нафтопродуктів скоротився на 15%.

Після українських ударів по нафтопереробних заводах росія розглядає імпорт палива та субсидії для стримування цін, щоб пом'якшити наслідки перебоїв із постачанням бензину й дизелю.

Про це пише Reuters.

У низці російських регіонів через нестачу палива вже повідомляють про обмеження продажу, подорожчання нафтопродуктів і довгі черги на заправках. Українські удари по НПЗ змусили москву обмежити експорт бензину та авіаційного палива. Тему імпорту порушили на нараді щодо постачання, яку проводив віцепрем'єр Алєксандр Новак, де також обговорювали субсидії для імпортного пального з метою обмеження зростання цін.

За даними галузевих джерел, минулого тижня росія виробляла приблизно на 25% менше бензину, ніж у середньому за добу в червні 2025 року, виробництво впало до близько 90 тисяч метричних тонн на добу. У першій половині червня морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 15% порівняно з першою половиною травня, до близько 3,3 млн тонн, через позапланові ремонти НПЗ після атак дронів.

Нагадаємо, чотири джерела раніше повідомляли, що росія в червні планує імпортувати паливо морським шляхом для зменшення дефіциту бензину. Лише минулого тижня московський НПЗ, який забезпечує понад третину пального для столиці та сусідніх регіонів, кілька разів атакували безпілотники. Зовнішні аналітики оцінюють, що після останньої серії ударів росія могла втратити понад 20% потужностей з переробки нафти, а МЕА зазначає, що таких масштабних перебоїв ще не фіксували за весь час війни.