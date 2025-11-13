Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Reuters: росія використовує резервні потужності НПЗ після атак українських дронів

13 листопада 2025, 18:38
Reuters: росія використовує резервні потужності НПЗ після атак українських дронів
ФОТО ASTRA
Українські атаки далекобійними дронами на початку 2025 року та з серпня призвели до виведення з ладу щонайменше 20% потужностей російських НПЗ.

росія змушена використовувати резервні потужності нафтопереробних заводів через удари українських дронів. Завдяки такому рішенню попри численні атаки нафтопереробка у рф скоротилася несуттєво.

Про це повідомляє Reuters.

Українські атаки далекобійними дронами на початку 2025 року та з серпня призвели до виведення з ладу щонайменше 20% потужностей російських НПЗ. Щонайменше 17 заводів були уражені дронами. Але загалом усі удари, сказали виданню джерела, призвели до падіння обсягів нафтопереробки у росії лише на 6%.

Причина, як заявили джерела, нібито в тому, що російські НПЗ працювали не на повну потужність. Тому їм вдалося пом'якшити вплив атак на інфраструктуру, запустивши резервні потужності та відремонтувавши те, що піддавалося ремонту.

Загальні потужності рф з переробки нафти оцінюються у 6,6 млн барелів щодня. Проте джерела заявили, що вони рідко використовуються повністю. Загальний обсяг нафтопереробки у рф за підсумками жовтня склав 5,1 млн барелів на добу - що на 300 тисяч менше, ніж було раніше.

Раніше стало відомо, що 11 листопада дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурської області, який розташований у 1500 км від кордону з Україною.

"Орськнафтооргсинтез" - це один з найбільших нафтопереробних заводів росії, що розташований у місті Орськ, і входить до структури АТ "Фортеінвест", одного з ключових підприємств у промисловому блоці групи "Сафмар".

війнадрониНПЗнафта рф

Останні матеріали

Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється