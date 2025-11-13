Reuters: росія використовує резервні потужності НПЗ після атак українських дронів

Українські атаки далекобійними дронами на початку 2025 року та з серпня призвели до виведення з ладу щонайменше 20% потужностей російських НПЗ.

росія змушена використовувати резервні потужності нафтопереробних заводів через удари українських дронів. Завдяки такому рішенню попри численні атаки нафтопереробка у рф скоротилася несуттєво.

Про це повідомляє Reuters.

Українські атаки далекобійними дронами на початку 2025 року та з серпня призвели до виведення з ладу щонайменше 20% потужностей російських НПЗ. Щонайменше 17 заводів були уражені дронами. Але загалом усі удари, сказали виданню джерела, призвели до падіння обсягів нафтопереробки у росії лише на 6%.

Причина, як заявили джерела, нібито в тому, що російські НПЗ працювали не на повну потужність. Тому їм вдалося пом'якшити вплив атак на інфраструктуру, запустивши резервні потужності та відремонтувавши те, що піддавалося ремонту.

Загальні потужності рф з переробки нафти оцінюються у 6,6 млн барелів щодня. Проте джерела заявили, що вони рідко використовуються повністю. Загальний обсяг нафтопереробки у рф за підсумками жовтня склав 5,1 млн барелів на добу - що на 300 тисяч менше, ніж було раніше.

Раніше стало відомо, що 11 листопада дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурської області, який розташований у 1500 км від кордону з Україною.

"Орськнафтооргсинтез" - це один з найбільших нафтопереробних заводів росії, що розташований у місті Орськ, і входить до структури АТ "Фортеінвест", одного з ключових підприємств у промисловому блоці групи "Сафмар".