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ПОЛІТИКА

рф через війну втратила 90% замовлень на запуск комерційних супутників у космос – ЗМІ

04 березня 2024, 19:27
рф через війну втратила 90% замовлень на запуск комерційних супутників у космос – ЗМІ
Фото: izvestia.ru
За словами журналістів, раніше в Європі часто запускали свої супутники на російських ракетах. У 2021-му в "Роскосмосу" було 35 подібних контрактів.

Через повномасштабне вторгнення в Україну у рф практично згорнули програму комерційних запусків "Роскосмосу". Держкорпорація залишилася без закордонних контрактів, а фінансова криза поглиблюється.

Про це пише The Moscow Times.

Загальна кількість замовлень на запуск супутників для країн Європи та інших регіонів знизилася за останні кілька років на 90%, зазначає американський астрофізик Джонатан Макдавелл. Раніше в Європі часто запускали свої супутники на російських ракетах. За рік до початку повномасштабного вторгнення у "Роскосмосу" було 35 таких контрактів. Через рік залишилося тільки два, у 2023 було тільки три контракти.

Зі свого боку, США збільшили кількість контрактів на комерційні запуски за аналогічний період більш ніж утричі, понад 320.

Автори публікації японського видання Nikkei Asia називають США єдиною наддержавою в космосі. Присутність у космічному просторі завдяки росії тепер розширюють такі країни, як Індія і Китай.

До всього іншого, 2023 року перший у Європі космодром відкрила Швеція, а перший запуск заплановано на 2025 рік. Два космодроми в Японії працюють тільки відповідно до урядової програми. Однак низка проєктів у найближчому майбутньому ставить завдання комерційних пусків.

Фінансові складнощі у "Роскосмосу" спостерігалися ще до повномасштабної війни, коли корпорацією керував Дмитро Рогозін.

У 2014 р. він запропонував США доставляти астронавтів на МКС за допомогою батута. Тоді США залежали від польотів із РФ, але вже 2020 року новий корабель Crew Dragon доставив на орбіту перший екіпаж. І Ілон Маск написав, що "батут працює".

У 2018 році "Роскосмос" втратив до 10,5 млрд руб., у 2021-му — 31 млрд руб.

Згідно з оцінками Euroconsult, очікується, що світовий ринок космічного бізнесу, без урахування пілотованих польотів, зросте з $12,2 млрд у 2023 р. до $15,8 млрд у 2032-му.

росія обмежила свою присутність у повітряному просторі східної частини України після того, як за останні кілька тижнів втрати літаків були двозначними. Водночас російські війська домагаються подальших успіхів на передовій. 

рф тероризмроскосмосвійна

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