рф перевищує витрати на війну в Україні на $28 млрд
29 травня 2026, 11:54
Фото: Reuters
Ця сума може зрости вдвічі.
Витрати росії на війну проти України цьогоріч, імовірно, перевищать бюджет країни на 2 трлн руб. ($28 млрд).
Про це інформує Financial Times.
Це, як пише видання, змушує кремль розглядати можливість значного скорочення видатків в інших сферах упродовж найближчих років. Таку цифру витрат містив лист, який передав до Кабінету міністрів росії в лютому міністр фінансів Антон Силуанов. FT ознайомилася з документом. У ньому посадовець просить заморозити заплановані видатки в інших сферах, щоб покрити витрати на війну.
Це прохання, як указує видання, свідчить про труднощі, з якими стикається росія під час фінансування війни, попри те, що в бюджеті на цей рік на оборону й безпеку заклали 16,84 трлн руб. ($238 млрд), або майже 40% усього бюджету. кремль планував дефіцит бюджету в розмірі 3,8 трлн руб. ($53 млрд) на весь 2026 рік. Однак за перші чотири місяці цього року бюджет росії вже пішов у мінус на 5,9 трлн руб. ($82 млрд, або 2,5% ВВП) – це найбільший дефіцит від початку вторгнення в Україну.
Згідно з листом, російський мінфін у лютому підрахував, що брак коштів у розмірі 2 трлн руб., спричинений додатковими військовими витратами, цьогоріч може зрости до 4 трлн руб. ($56 млрд) за "негативного сценарію", який триватиме у 2027–2028 роках. У зв'язку із цим відомство попросило Кабінет міністрів рф заморозити 2,9 трлн руб. ($40 млрд) запланованих витрат на цей рік, причому 2028 року ця цифра може зрости до 7,1 трлн руб. ($99 млрд).
Як передбачено в листі, військові витрати можуть загнати російський бюджет іще глибше в мінус, якщо не вдасться скоротити видатки в інших сферах. З моменту звернення Силуанова російський бюджет отримав підживлення за рахунок війни в Ірані, через яку ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили $100 за барель. Однак додаткових надприбутків від вищих цін на енергоносії навряд чи вистачить, щоб покрити всі витрати Кремля на війну в Україні, які постійно зростають, вважає FT.
Олександра Прокопенко, колишня співробітниця Центрального банку рф, зазначила, що лист Силуанова свідчить про те, що росія ставить витрати на війну у пріоритет коштом усього іншого.