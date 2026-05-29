рф перевищує витрати на війну в Україні на $28 млрд

Це прохання, як указує видання, свідчить про труднощі, з якими стикається росія під час фінансування війни, попри те, що в бюджеті на цей рік на оборону й безпеку заклали 16,84 трлн руб. ($238 млрд), або майже 40% усього бюджету. кремль планував дефіцит бюджету в розмірі 3,8 трлн руб. ($53 млрд) на весь 2026 рік. Однак за перші чотири місяці цього року бюджет росії вже пішов у мінус на 5,9 трлн руб. ($82 млрд, або 2,5% ВВП) – це найбільший дефіцит від початку вторгнення в Україну.

Згідно з листом, російський мінфін у лютому підрахував, що брак коштів у розмірі 2 трлн руб., спричинений додатковими військовими витратами, цьогоріч може зрости до 4 трлн руб. ($56 млрд) за "негативного сценарію", який триватиме у 2027–2028 роках. У зв'язку із цим відомство попросило Кабінет міністрів рф заморозити 2,9 трлн руб. ($40 млрд) запланованих витрат на цей рік, причому 2028 року ця цифра може зрости до 7,1 трлн руб. ($99 млрд).

Як передбачено в листі, військові витрати можуть загнати російський бюджет іще глибше в мінус, якщо не вдасться скоротити видатки в інших сферах. З моменту звернення Силуанова російський бюджет отримав підживлення за рахунок війни в Ірані, через яку ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили $100 за барель. Однак додаткових надприбутків від вищих цін на енергоносії навряд чи вистачить, щоб покрити всі витрати Кремля на війну в Україні, які постійно зростають, вважає FT.

Олександра Прокопенко, колишня співробітниця Центрального банку рф, зазначила, що лист Силуанова свідчить про те, що росія ставить витрати на війну у пріоритет коштом усього іншого.