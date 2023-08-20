рф під сильним тиском через атаки дронів та ракет по її території – британська розвідка

Атаки безпілотників по росії частішають.

Керівництво Повітряно-космічних сил (ВКС) росії перебуває під сильним тиском щодо покращення протиповітряної оборони над західною частиною рф, тоді як атаки безпілотників по росії частішають.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

"Безпілотні літальні апарати регулярно атакують москву. Крім того, почастішали повідомлення про те, що ракети С-200 завдають ударів по росії. Ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонни і 11 метрів завдовжки знята з озброєння ППО України. Однак тепер вона, ймовірно, використовується як наземна балістична ракета", — зазначили у відомстві.

При цьому у британському Міноборони наголошують, що удари глибоко всередині росії є стратегічно важливими, адже президент рф путін вторгся в Україну, майже напевно вважаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян.

Також у розвідці уточнили, що тиск щодо ППО найбільше стосуватиметься начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова. Водночас головнокомандувач ПКС Сергій Суровікін досі не показується на публіці, тоді як його підозрюють у причетності до заколоту ПВК "Вагнер" у червні.